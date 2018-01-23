В Сургуте оштрафовали директора школы, где на учащихся рухнуло окно

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 янв — РИА Новости. Директор школы в Сургуте оштрафована после того, как на двух старшеклассниц во время урока физкультуры рухнул оконный створ, сообщает прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа.

Инцидент произошел в середине октября 2017 года в средней школе №46. Как ранее сообщали в окружном следственном управлении СК РФ, в спортзале во время урока физкультуры на двух учениц девятого класса упала створка окна, в результате чего они получили травмы. Сразу после случившегося прокуратура начала проверку.

"Проверка показала, что на протяжении длительного времени руководством СОШ №46 не предпринимались меры по ремонту здания, в том числе окон, что и привело к их падению на обучающихся", — заявили в надзорном ведомстве.

В адрес главы Сургута было внесено представление, которое, по информации прокуратуры, рассмотрено и удовлетворено. Также школа и руководитель учреждения привлечены к административной ответственности в связи с нарушением санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений, зданий и к условиям воспитания и обучения детей.

"Кроме того, директор МБОУ "СОШ №46" привлечена к административной ответственности в виде штрафа по статье КоАП РФ "Нарушение установленного порядка реализации прав и свобод обучающихся образовательных организаций", — добавили в прокуратуре Югры.