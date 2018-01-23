Полиция задержала москвича, который грозил девушке убить ее феном в ванне

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Полицейский задержал москвича, который посадил в наполненную ванну связанную девушку и угрожал убить ее с помощью включенного фена, сообщили РИА Новости в пресс-службе УВД по Западному округу Москвы.
По его словам, после этого злоумышленник "посадил потерпевшую в наполненную водой ванну, включил электрический фен и, направив его на девушку, угрожал убийством".
В пресс-службе отметили, что участковый по району Солнцево после вызова приехал и задержал мужчину. Им оказался уже судимый 41-летний житель столицы, который, как оказалось, уже не первый раз вел себя агрессивно по отношению к сожительнице.
Как сообщили в полиции, его уже арестовали в рамках дела об угрозе убийством.