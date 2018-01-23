В Москве аэроэкспресс сбил насмерть двух мужчин

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Аэроэкспресс сбил насмерть двух мужчин, перебегавших перед ним железную дорогу возле платформы Тимирязевская в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД на транспорте по ЦФО.

"На станции Тимирязевская аэроэкспресс смертельно травмировал двух мужчин, на вид которым около 50 лет. Предварительно установлено, что они пытались перебежать по настилу впереди идущего экспресса", — сказал собеседник агентства.

По его словам, транспортные полицейские сейчас осматривают место происшествия.