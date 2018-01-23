Подозреваемого в нападении на школу в Бурятии перевели из больницы в СИЗО

Нападение на школу в Улан-Удэ (105)

Автомобили спецслужб в микрорайоне Сосновый бор города Улан-Удэ, где произошло нападение на учеников и преподавателя школы №5. 19 января 2018

Автомобили спецслужб в микрорайоне Сосновый бор города Улан-Удэ, где произошло нападение на учеников и преподавателя школы №5. 19 января 2018

КРАСНОЯРСК, 23 янв — РИА Новости. Подозреваемый в нападении на школу в Улан-Удэ подросток, находившийся на лечении в больнице скорой медицинской помощи, переведен в СИЗО, сообщил РИА Новости главврач Центра медицины катастроф Бурятии Вячеслав Тимкин.

Во вторник суд Октябрьского района Улан-Удэ арестовал подозреваемого на два месяца.

"Сегодня он переведен в СИЗО", — сказал собеседник агентства.

Нападение на учеников седьмого класса школы №5 в микрорайоне Сосновый бор города Улан-Удэ произошло в пятницу. По данным СК, ученик девятого класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя.

Пострадали семь человек, среди них сам нападавший, учитель и ученики. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений по статьям "покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних" и "халатность".