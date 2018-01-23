Суд арестовал подозреваемого в нападении на школу в Улан-Удэ

Сотрудник правоохранительных органов в микрорайоне Сосновый бор города Улан-Удэ, где произошло нападение на учеников и преподавателя школы №5. Архивное фото

Сотрудник правоохранительных органов в микрорайоне Сосновый бор города Улан-Удэ, где произошло нападение на учеников и преподавателя школы №5. Архивное фото

КРАСНОЯРСК, 23 янв — РИА Новости. Суд Октябрьского района Улан-Удэ арестовал на два месяца подростка, подозреваемого в нападении на школу.

Он будет находиться в СИЗО до 19 марта.

В минувшую пятницу произошла атака на школу №5 в микрорайоне Сосновый Бор. По данным следствия, ученик девятого класса кинул в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем набросился на детей и преподавателя. Пострадали семеро человек, в том числе сам злоумышленник и педагог. Возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних" и "Халатность".

Как рассказали в суде, подозреваемого уже выписали из больницы.

Ранее источник в правоохранительных органах Бурятии рассказал, что подросток из благополучной семьи и никогда не попадал в поле зрения полиции. С ним в прошлом году также работал психолог, но не нашел никаких отклонений в поведении.

