Суд арестовал подозреваемого в нападении на школу в Улан-Удэ

КРАСНОЯРСК, 23 янв — РИА Новости. Суд Октябрьского района Улан-Удэ арестовал на два месяца подростка, подозреваемого в нападении на школу.
В минувшую пятницу произошла атака на школу №5 в микрорайоне Сосновый Бор. По данным следствия, ученик девятого класса кинул в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем набросился на детей и преподавателя. Пострадали семеро человек, в том числе сам злоумышленник и педагог. Возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних" и "Халатность".
Как рассказали в суде, подозреваемого уже выписали из больницы.