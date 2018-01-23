Задержание главы кировской Госавтоинспекции прошло при поддержке МВД

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Главу кировской Госавтоинспекции задержали при поддержке сил собственной безопасности МВД, руководство кировского главка назначило служебную проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.

Ранее кировское управление СК сообщило о задержании главы местного УГИБДД Александра Плотникова по подозрению в мошенничестве при реализации грузовиков "Камаз". Причиненный ущерб оценивается в 837 миллионов рублей.

"Двадцать второго января 2017 года сотрудниками ГУСБ МВД России, оперативно-разыскной части УМВД России по Кировской области совместно с УФСБ России по Кировской области в рамках оперативного сопровождения уголовных дел, возбужденных СУСК России по Кировской области в связи с незаконной государственной регистрацией автомобилей "Камаз", был доставлен из своего служебного кабинета в следственное управление СК России по Кировской области для проведения следственных действий начальник УГИБДД УМВД России по Кировской области", — сказал собеседник агентства.

По его словам, руководством УМВД России по Кировской области назначено проведение служебной проверки.