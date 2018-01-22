После убийства на юго-западе Москвы возбудили уголовное дело

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. По факту убийства мужчины на юго-западе Москвы возбуждено уголовное дело, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

"По версии следствия, вечером 22 января 2018 года вблизи жилого дома по Ломоносовскому проспекту в Москве неизвестный совершил не менее четырех выстрелов из огнестрельного оружия в мужчину 1967 года рождения. От полученных ранений потерпевший скончался в машине скорой помощи", — сказала Иванова.

По ее словам, следствием отрабатываются различные версии совершения преступления.

Иванова уточнила, что дело возбудили об убийстве и незаконном обороте оружия. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства совершенного преступления, ведется поиск преступника. "Следователи проводят осмотр места происшествия, допрашивают возможных очевидцев", — добавила она.