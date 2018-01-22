В Москве на Ломоносовском проспекте застрелили мужчину

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Столичная полиция ищет неизвестного, застрелившего мужчину на Ломоносовском проспекте, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Москве.

В Следственном комитете рассказали, что вблизи жилого дома преступник не менее четырех раз выстрелил в свою жертву из огнестрельного оружия, а затем скрылся. Мужчина 1967 года рождения скончался в машине скорой помощи.

Следователи устанавливают обстоятельства происшествия, допрашивают свидетелей. Уголовное дело возбудили по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия. Ведомство рассматривает разные версии преступления.