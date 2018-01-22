В Омской области объявили траур после гибели пятерых детей при пожаре

НОВОСИБИРСК, 22 янв – РИА Новости. Власти Омской области объявили вторник, 23 января, днем траура по детям, погибшим в результате взрыва газового баллона и пожара в частном жилом доме в селе Седельниково, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По предварительным данным СК, пожар произошел в доме, где проживала благополучная семья с семью приемными детьми. Пять детей — сестры в возрасте 6 и 10 лет, их 16-летний брат, а также девочки 11 и 18 лет — погибли. Приемная мать госпитализирована с ожогами около 50% поверхности тела. Двое других детей и их приемный отец 1963 года рождения не пострадали. Предположительно, причиной пожара стал взрыв газовоздушной смеси.

"В знак выражения скорби по погибшим и соболезнования их близким и родным глава региона Александр Бурков принял решение объявить 23 января в Омской области днем траура. Сегодня подписано соответствующее распоряжение. Телерадиокомпаниям и учреждениям культуры рекомендовано в день траура отменить развлекательные передачи и мероприятия", — говорится в сообщении.

На территории Омской области во вторник также будут приспущены государственные флаги.

В пресс-службе добавили, что в ближайшее время из районного бюджета семье пострадавших будут выделены средства на все самое необходимое. На решение жилищного вопроса и оказание социальной помощи семье также будет направлена помощь из резервного фонда регионального правительства.

"Наша задача – как можно быстрее приостановить заправку баллонов на газозаправочных станциях, чтобы в дальнейшем не повторилась подобная трагедия. Нам важно услышать позицию следственных органов о причинах этой трагедии. Правительство Омской области предпримет все действия по оповещению населения через социальные службы, ФАПы (фельдшерско-акушерские пункты — ред.), больницы и школы, через старост поселков, глав администрации и СМИ. Необходимо донести до людей, что нужно заправлять газовые баллоны только в лицензированных организациях, которые имеют на это право", — привели в пресс-службе слова врио губернатора.