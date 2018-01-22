Омские власти помогут семье, у которой в пожаре погибли пятеро детей

НОВОСИБИРСК, 22 янв – РИА Новости. Врио губернатора Омской области Александр Бурков распорядился оказать помощь семье, в которой в понедельник при пожаре погибли пятеро приемных детей, сообщает пресс-служба областного правительства.

Пожар произошел в поселке Седельниково. В доме жила семья с семью приемными детьми, пять из которых — сестры в возрасте 6 и 10 лет, их 16-летний брат, а также девочки 11 и 18 лет — при пожаре погибли. Приемная мать госпитализирована. Двое других детей и их приемный отец 1963 года рождения не пострадали. Предположительно, причиной пожара мог стать хлопок газовоздушной смеси. Возгорание ликвидировано в 20.00 по местному времени (17.00 мск).

"Врио губернатора Александр Бурков поручил органам опеки и социальной защиты оказать членам пострадавшей семьи всестороннюю помощь и поддержку", — говорится в сообщении правительства.

Отмечается, что Бурков в понедельник побывал на месте ЧП, которое находится от Омска в 290 километрах.

В областном правительстве добавили, что приемная мать госпитализирована в центральную районную больницу с 50-процентными ожогами, ее состояние оценивается как очень тяжелое.

"Сейчас пациентка находится в реанимации, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. Противошоковая терапия направлена на обезболивание. В настоящее время она не транспортабельна. Утром, если позволит состояние женщины, ее доставят вертолетом в ожоговый центр Омска", — отмечается в сообщении.

Как подчеркнул глава региона, за последний месяц это уже третий подобный взрыв газа в Омской области. Он попросил правоохранительные органы досконально разобраться в ситуации: "как заправляются газовые баллоны и почему такое происходит". Бурков также распорядился начать проведение разъяснительной работы с людьми по поводу опасности заправки баллонов на нелегальных газонаполнительных станциях.