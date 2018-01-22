В Ярославле женщина ударила костылем врача, приехавшего на вызов

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Женщина в Ярославле ударила костылем и руками врача, приехавшего на вызов, медик получил сотрясение мозга, сообщается на сайте СК РФ.

Следствием и судом установлено, что в мае прошлого года на станцию "скорой" поступил вызов о том, что около дома по улице Панина в Ярославле лежит мужчина. Врач, прибывшая по вызову, попыталась привести в сознание мужчину, находящегося в состоянии сильного опьянения. В этот момент из подъезда вышла местная жительница, в нецензурной форме оскорбила врача, ударила ее рукой по голове, а затем выхватила у идущей мимо пожилой родственницы костыль и ударила врача по руке. У врача было зафиксировано сотрясение головного мозга.

"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения решения по уголовному делу в отношении ранее не судимой 59-летней местной жительницы, совершившей запрещенное уголовным законом деяние "причинение легкого вреда здоровью человека из хулиганских побуждений с применением предмета, используемого в качестве оружия", — говорится на сайте.

Следователями было установлено, что женщина страдает хроническим психическим расстройством, из-за которого она не понимала характер и значение своих действий. По решению суда она направлена на принудительное лечение.