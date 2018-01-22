В Крыму умерла беременная женщина, которой отказали в госпитализации

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту смерти 21-летней беременной женщины в одном из медицинских учреждений Симферополя, сообщило крымское управление Следственного комитета РФ.

"Следственным отделом по Железнодорожному району города Симферополь ГСУСК РФ по республике Крым возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) по факту смерти 21-летней беременной женщины в одном из медицинских учреждений города Симферополя", — говорится в сообщении.

По данным следствия, 19 января беременная женщина в связи с ухудшением состояния здоровья была транспортирована сначала в Луговскую центральную районную больницу, а затем — в перинатальный центр, где несмотря на проводимые реанимационные мероприятия скончалась через несколько часов.

"Вместе с тем установлено, что 18 января 2018 года женщина обращалась за помощью в ГБУЗ "РКБ имени Семашко", где ей в госпитализации было отказано", — говорится в сообщении.

Следователями назначено проведение судебных экспертиз, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лица, причастного к совершению данного преступления.