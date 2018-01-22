В Крыму умерла беременная женщина, которой отказали в госпитализации

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту смерти 21-летней беременной женщины в одном из медицинских учреждений Симферополя, сообщило крымское управление Следственного комитета РФ.
По данным следствия, 19 января беременная женщина в связи с ухудшением состояния здоровья была транспортирована сначала в Луговскую центральную районную больницу, а затем — в перинатальный центр, где несмотря на проводимые реанимационные мероприятия скончалась через несколько часов.
"Вместе с тем установлено, что 18 января 2018 года женщина обращалась за помощью в ГБУЗ "РКБ имени Семашко", где ей в госпитализации было отказано", — говорится в сообщении.
Следователями назначено проведение судебных экспертиз, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лица, причастного к совершению данного преступления.