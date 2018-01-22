В ХМАО мужчина насмерть замерз около больницы

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 янв — РИА Новости. Мужчина в Нефтеюганске замерз насмерть на территории, прилегающей к медицинскому учреждению, выясняются все обстоятельства случившегося, сообщили в понедельник в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Тело 33-летнего мужчины было обнаружено в субботу, уточнили в ведомстве.

"По предварительным данным, смерть мужчины наступила в результате переохлаждения. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза", — заявили в ведомстве, уточнив, что по данному факту проводится проверка.

По информации региональных СМИ, погибший — житель соседнего Сургута, а его тело было найдено неподалеку от аптеки, расположенной рядом с больничным комплексом. Вечером в субботу, когда, как предполагается, обнаружили мужчину, температура воздуха в Нефтеюганске была на уровне минус 37 градусов.