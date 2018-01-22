Психологи работают с детьми, чьи сестры и брат погибли в пожаре под Омском

НОВОСИБИРСК, 22 янв – РИА Новости. Психологи в Омской области работают с двумя детьми после пожара в доме, при котором погибли их приемные брат и четыре сестры, сообщил РИА Новости представитель регионального министерства образования.

По предварительным данным СК, пожар произошел в доме в поселке Седельниково, где проживала благополучная семья с семью приемными детьми, пять из которых — сестры в возрасте 6 и 10 лет, их 16-летний брат, а также девочки, 11 и 18 лет — погибли. Приемная мать детей госпитализирована. Двое других детей и их приемный отец, 1963 года рождения, не пострадали. Предположительно, причиной пожара мог стать хлопок газовоздушной смеси.

"Предварительно, из пяти погибших детей, четверо еще воспитывались в семье, а старшая (18-летняя) девочка приехала из Тарского колледжа на практику. Еще двое детей в этот момент не находились дома. Одна девочка обучается в Тарском колледже, а мальчик — в Петропавловской адаптивной школе. Сейчас с девочкой и мальчиком на местах работают психологи", — сказал собеседник агентства.

Представитель министерства отметил, что семья берет на воспитание приемных детей с 2007 года и за это время "выпустила" уже много детей. Семья, нареканий к которой не было, жила в двухэтажном добротном доме, который был построен по специальной программе помощи многодетным семьям.

В свою очередь в министерстве труда и социального развития региона РИА Новости сообщили, что семья на учете в комплексном центре социального обслуживания населения Седельниковского района не состояла и не была под специальным патронажем. Приемные родители, дети у которых находились под опекой, получали положенные многодетной семье выплаты через районный многофункциональный центр.