Психологи работают с детьми, чьи сестры и брат погибли в пожаре под Омском

НОВОСИБИРСК, 22 янв – РИА Новости. Психологи в Омской области работают с двумя детьми после пожара в доме, при котором погибли их приемные брат и четыре сестры, сообщил РИА Новости представитель регионального министерства образования.
"Предварительно, из пяти погибших детей, четверо еще воспитывались в семье, а старшая (18-летняя) девочка приехала из Тарского колледжа на практику. Еще двое детей в этот момент не находились дома. Одна девочка обучается в Тарском колледже, а мальчик — в Петропавловской адаптивной школе. Сейчас с девочкой и мальчиком на местах работают психологи", — сказал собеседник агентства.
Представитель министерства отметил, что семья берет на воспитание приемных детей с 2007 года и за это время "выпустила" уже много детей. Семья, нареканий к которой не было, жила в двухэтажном добротном доме, который был построен по специальной программе помощи многодетным семьям.
В свою очередь в министерстве труда и социального развития региона РИА Новости сообщили, что семья на учете в комплексном центре социального обслуживания населения Седельниковского района не состояла и не была под специальным патронажем. Приемные родители, дети у которых находились под опекой, получали положенные многодетной семье выплаты через районный многофункциональный центр.