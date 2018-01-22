В Перми эвакуировали школу

ПЕРМЬ, 22 янв — РИА Новости. Учеников и педагогов общеобразовательной школы №44 эвакуировали в Перми, сообщили РИА Новости в приемной директора образовательного учреждения.

"Занятия в школе закончились досрочно, в здании работают службы экстренного реагирования", — сказал собеседник агентства, не уточнив причину эвакуации.

В пресс-службе городского управления МВД РИА Новости пояснили, что на место выехали все оперативные службы, проводятся проверочные мероприятия.

В прошлый понедельник, 15 января, в другой пермской школе №127 произошла драка с поножовщиной, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Подозреваемые задержаны, находятся в стабильном состоянии в клинической больнице. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.