ЯРОСЛАВЛЬ, 22 янв – РИА Новости. Семнадцатилетний студент Ковровского транспортного колледжа (Владимирская область) Андрей Зубатов спас жизнь пассажирам маршрутки, водитель которой потерял сознание – молодой человек сумел нажать на тормоз и остановить несущуюся машину, рассказал РИА Новости в понедельник директор колледжа Михаил Малышев.

"Это произошло примерно в полвосьмого вечера 25 декабря. Андрей ехал в автобусе, водителю которого стало плохо, позже выяснилось, что это был инсульт. Водитель сидел за рулем, ногой была нажата педаль газа. Автобус мчался. Один перекресток проскочил, второй, при этом задел встречные автомобили. Пассажиры заволновались", — рассказал собеседник.

По его словам, в маршрутке вместе с Андреем было пятеро пассажиров, включая маленького ребенка. Необходимо было быстро действовать.

"Автобус ПАЗик, там неудобно подобраться к педалям управления. Но Андрей смог запрыгнуть к водителю, скинул ногу, которой был нажат газ, нащупал педаль тормоза и нажал ее. Автобус остановился, но развернулся и вскользь задел столб. Андрей открыл двери, и пассажиры вышли. В результате никто не пострадал", — отметил Малышев.

Он подчеркнул – счет шел на минуты, потому что дорога шла под уклон, скорость автобуса была серьезная, и он въезжал в частный сектор, впереди находились дома.

"Автобус мог бы просто въехать в дом. И, естественно, пассажиры получили бы серьезные травмы, может, даже с летальным исходом. А так все отделались легким испугом и предновогодними впечатлениями", — сказал директор колледжа.

В учебное заведение приходили пассажиры автобуса, благодарили юношу за то, что он нашел выход в сложной ситуации. Слова благодарности он услышал и от сотрудников автобусного предприятия, отметил Малышев.

"Руководством местного органа внутренних дел было принято решение о награждении студента благодарственным письмом и ценным подарком", — рассказала РИА Новости представитель УМВД по региону. Награждение состоялось 19 января.

Андрей учится по специальности "технический ремонт автомобилей". Директор колледжа говорит о нем "скромный, отзывчивый мальчишка". Папа Андрея работает водителем скорой помощи, мама – преподаватель начальных классов.

По словам директора колледжа, студенты и преподаватели гордятся Андреем. Он сумел поступить правильно и по-человечески, и профессионально, отметил Малышев. Он пояснил – Андрей не только наощупь нашел педаль тормоза, но и правильно нажал, плавно, не резко, в противном случае маршрутка могла бы перевернуться.