ЯРОСЛАВЛЬ, 22 янв – РИА Новости. Семнадцатилетний студент Ковровского транспортного колледжа (Владимирская область) Андрей Зубатов спас жизнь пассажирам маршрутки, водитель которой потерял сознание – молодой человек сумел нажать на тормоз и остановить несущуюся машину, рассказал РИА Новости в понедельник директор колледжа Михаил Малышев.
По его словам, в маршрутке вместе с Андреем было пятеро пассажиров, включая маленького ребенка. Необходимо было быстро действовать.
"Автобус ПАЗик, там неудобно подобраться к педалям управления. Но Андрей смог запрыгнуть к водителю, скинул ногу, которой был нажат газ, нащупал педаль тормоза и нажал ее. Автобус остановился, но развернулся и вскользь задел столб. Андрей открыл двери, и пассажиры вышли. В результате никто не пострадал", — отметил Малышев.
Он подчеркнул – счет шел на минуты, потому что дорога шла под уклон, скорость автобуса была серьезная, и он въезжал в частный сектор, впереди находились дома.
В учебное заведение приходили пассажиры автобуса, благодарили юношу за то, что он нашел выход в сложной ситуации. Слова благодарности он услышал и от сотрудников автобусного предприятия, отметил Малышев.
"Руководством местного органа внутренних дел было принято решение о награждении студента благодарственным письмом и ценным подарком", — рассказала РИА Новости представитель УМВД по региону. Награждение состоялось 19 января.
Андрей учится по специальности "технический ремонт автомобилей". Директор колледжа говорит о нем "скромный, отзывчивый мальчишка". Папа Андрея работает водителем скорой помощи, мама – преподаватель начальных классов.
По словам директора колледжа, студенты и преподаватели гордятся Андреем. Он сумел поступить правильно и по-человечески, и профессионально, отметил Малышев. Он пояснил – Андрей не только наощупь нашел педаль тормоза, но и правильно нажал, плавно, не резко, в противном случае маршрутка могла бы перевернуться.