В Москве у студентов отобрали семь миллионов рублей

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Трое злоумышленников в Москве избили и ограбили студентов на дороге, отобрав у них мобильные телефоны и деньги на сумму около семи миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по столице.

В свою очередь, источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что на похищенные деньги один из потерпевших намеревался купить биткоины. Инцидент произошел ночью в воскресенье.

"Молодые люди ехали по 1-й Сестрорецкой улице на автомобиле Nissan Teana, <…> ему перегородили проезд неизвестные на Land Cruiser под предлогом ранее совершенного ДТП. Затем они заставили выйти водителя из машины", — сообщили в главке.

По данным полиции, пострадавшие — водитель, два студента и один безработный, всем им около или чуть больше 20 лет. Злоумышленники избили потерпевших, отобрали мобильные телефоны и часы, а также забрали деньги из багажника — их оказалось около 6,9 миллиона рублей. Общий ущерб оценен более чем в семь миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о грабеже, добавили в главке. Полиция разыскивает налетчиков по приметам и машину Land Cruiser, на которой они скрылись с места происшествия.