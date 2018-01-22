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Происшествия

В Москве арестовали бывшего следователя ФСБ по делу о вымогательстве

12:5322.01.2018
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© Depositphotos / dianadudaУголовное дело. Архивное фотоУголовное дело. Архивное фото
© Depositphotos / dianaduda

МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Савеловский суд Москвы арестовал до 30 января бывшего следователя ФСБ Дмитрия Гнатива, обвиняемого в вымогательстве взятки за несуществующее дело, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Мария Михайлова.

Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
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"В отношении Гнатива судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сказала Михайлова.

По ее словам, Гнатив останется под стражей до 30 января.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники сообщила об аресте Гнатива. По данным издания, бывший следователь по особо важным делам, работавший после выхода в отставку в краснодарском АО "Воронцовское", вместе с адвокатом Владиславом Оленским требовал от экс-руководителя холдинга "Синее море" Юрия Исаева 30 миллионов рублей. Эти деньги Гнатив якобы обещал передать своим бывшим коллегам за то, чтобы они не обращались в суд с ходатайством об аресте.

Издание пишет, что Гнатив был задержан в Краснодаре. Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

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Происшествия
Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
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S F
Забьёмся на 100 рублей, что: 1. Выпустят через месяц; 2. Пожурят и отпустят ещё раньше; 3. Возглавит борьбу: 4 С Сердюковым и Васильевой будет жить в одном доме.
13:37
22.01.2018
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Аркадий Круглов
Когда пишите тексты, то советую открывать УК РФ и хотя бы сверяться с формулировками статей. Мошенничество в особо крупном квалифицируется по ч.4 (части ЧЕТВЕРТОЙ) ст. 159 УК. А не ч.1, как у вас написано. Словили "хайп" на чужой публикации, так еще и ошиблись в формулировке.
13:32
22.01.2018
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Asker Druzhban
таких "вымогателей", минимум на 20 лет усаживать надо!
13:26
22.01.2018
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Artur
СКР взялись за ФСБ? Неравная борьба думаю будет
12:59
22.01.2018
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Hohland777
Artur, вы забываете или путаете одну важную вещь, следователь бывший и в ФСБ уже давно не работает.
13:09
22.01.2018
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