В Москве арестовали бывшего следователя ФСБ по делу о вымогательстве

МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Савеловский суд Москвы арестовал до 30 января бывшего следователя ФСБ Дмитрия Гнатива, обвиняемого в вымогательстве взятки за несуществующее дело, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Мария Михайлова.

"В отношении Гнатива судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сказала Михайлова.

По ее словам, Гнатив останется под стражей до 30 января.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники сообщила об аресте Гнатива. По данным издания, бывший следователь по особо важным делам, работавший после выхода в отставку в краснодарском АО "Воронцовское", вместе с адвокатом Владиславом Оленским требовал от экс-руководителя холдинга "Синее море" Юрия Исаева 30 миллионов рублей. Эти деньги Гнатив якобы обещал передать своим бывшим коллегам за то, чтобы они не обращались в суд с ходатайством об аресте.

Издание пишет, что Гнатив был задержан в Краснодаре. Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).