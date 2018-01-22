Власти рассказали о состоянии пострадавших при резне в пермской школе

ПЕРМЬ, 22 янв — РИА Новости. Учительница и школьники, пострадавшие при поножовщине в пермской школе, идут на поправку, двоих детей планируют выписать в понедельник, сообщает минздрав Пермского края.

"Сегодня в Краевой детской клинической больнице планируется выписать двоих детей, троих школьников переводят на дневной стационар, двое ребят по-прежнему остаются в круглосуточном стационаре. Один ребенок находится в московском НИИ глазных болезней им. Гельмгольца на лечении", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, пострадавшая учительница находится в городской клинической больнице №4 в состоянии средней тяжести. Отмечается положительная динамика в лечении, женщина переведена из реанимации в отделение.

Минздрав Пермского края также сообщил, что федеральное министерство высоко оценило работу медицинских служб региона во время ЧП.

"В ходе видео-конференц-связи с региональными министерствами глава здравоохранения РФ Вероника Скворцова отметила слаженную работу медицинских служб Пермского края. Министр положительно оценила оперативность реагирования и уровень оказания помощи пострадавшим в школе №127", — отмечают в краевом минздраве.

В прошлый понедельник, 15 января, в пермской школе произошла драка с поножовщиной, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Подозреваемые задержаны, находятся в стабильном состоянии в клинической больнице. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.