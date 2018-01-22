На Камчатке вандалы повредили памятник "Здесь начинается Россия"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 янв — РИА Новости. Вандалы повредили один из самых известных памятников Камчатки — скульптурную композицию "Здесь начинается Россия", сообщили в администрации города Елизово, в окрестностях которого расположен памятник.

Скульптурная композиция "Здесь начинается России" была установлена в 2011 году и с тех пор стала визитной карточкой полуострова. Она изображает медведицу с медвежонком. Обе скульптуры вытесаны из камня в натуральную величину. Медведица-мать держит в зубах лосося. Несмотря на то что памятник установлен не так давно, он уже неоднократно подвергался нападениям хулиганов. Сейчас объект находится под круглосуточным видеонаблюдением.

"Ориентировочно в период с 11 по 15 января неустановленное лицо повредило архитектурную форму "Медведи" на территории Елизовского городского поселения. У скульптуры медведицы обломали уши. По информации с камер видеонаблюдения, 12 января в 22:40 группа лиц позирует на постаменте памятника с медведями "Здесь начинается Россия". Тринадцатого января в 02:48 четверо мужчин фотографируются на фоне символа Камчатки", — говорится в сообщении.

Власти города не исключают того, что эти люди могут быть причастны к повреждению скульптуры. В администрации объявили вознаграждение за любую информацию о хулиганах, а также обратились в полицию.

Краевое управление МВД проводит проверку и устанавливает правонарушителей.