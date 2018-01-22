Спасатели вывозят трех рыбаков, застрявших в снежном плену под Магаданом

МАГАДАН, 22 янв — РИА Новости, Людмила Щербакова. Спасатели вывозят первых трех рыбаков, оказавшихся в снежном плену на дороге из бухты Мелководная — в 100 километрах от Магадана, сообщил РИА Новости начальник Магаданского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Павел Клочков.

В воскресенье на Колыму пришел снежный теплый циклон. В регионе идет мокрый снег. Местами он сопровождается сильным ветром порывами до 25 метров в секунду. Около десяти рыбаков оказались в снежном плену в бухте Мелководная – в Ольском округе Колымы, где сейчас метет особенно сильно.

"Спасатели на вездеходе подобрали троих рыбаков, которые пытались самостоятельно дойти до Магадана по дороге на Мелководную. Сейчас их везут в город. Затем спасатели вновь отправятся в бухту, будут искать остальных. Ситуация там осложняется плохой видимостью, так что передвигаться приходится на небольшой скорости", — рассказал собеседник агентства.