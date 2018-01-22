Под Саратовом собака застрелила охотника из ружья

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. В Краснокутском районе Саратовской области на охоте погиб мужчина, сообщает портал "Регион 64".

По данным издания, 64-летний местный житель выпустил в поле из багажника автомобиля двух своих собак. Животные начали резвиться, лапа одного из питомцев попала на спусковой крючок охотничьего ружья ТОЗ-34, стоявшего неподалеку. Его приклад был уперт в землю, а ствол направлен в живот мужчины.

Саратовца доставили в больницу с огнестрельным ранением. Менее чем через час мужчина скончался.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента.