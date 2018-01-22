В бухте под Магаданом рыбаки застряли в снежных заносах

МАГАДАН, 22 янв — РИА Новости, Людмила Щербакова. Около десяти рыбаков оказались в снежном плену а бухте Мелководная в 100 километрах от Магадана, сообщил РИА Новости начальник Магаданского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Павел Клочков.

В воскресенье на Колыму пришел снежный теплый циклон. В регионе идет мокрый снег. Особенно обильные осадки фиксируют в Ольском округе, где расположена бухта Мелководная.

"Мы пока не знаем, сколько конкретно рыбаков попали в сложную ситуацию. Там нет мобильной связи, в МЧС обратились родственники пропавших. Сейчас на место выехали наши спасатели на вездеходе. Они намерены эвакуировать всех, кто оказался в снежном плену. Известно, что дороги на Мелководную сейчас попросту нет, ее замело снегом", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, до бухты Мелководная по бездорожью спасатели будут добираться несколько часов.