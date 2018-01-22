В Якутии оштрафовали экс-воспитателя детсада, которая заклеила рты детям

ХАБАРОВСК, 22 янв — РИА Новости. Суд оштрафовал бывшую воспитательницу детского сада в поселке Айхал в Якутии, которая заклеила скотчем рты четырем воспитанникам, сообщается на сайте прокуратуры республики в понедельник.

В суде установлено, что осужденная в марте 2017 года работала воспитателем в детском саду поселка Айхал. Она заклеила рты скотчем четырем своим воспитанникам, детям было по четыре года.

"Судом женщина признана виновной по статье "Неисполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетними". Суд приговорил ее к штрафу и лишил права занимать должности в образовательных организациях сроком на два года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что уголовное дело рассмотрено в особом порядке, подсудимая вину в совершенном преступлении признала полностью. Обвинение поддерживала прокуратура города Удачный. Размер штрафа не уточняется.