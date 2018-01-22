Подростка, напавшего на школу в Улан-Удэ, задержали до вторника

Автомобиль Следственного комитете РФ в микрорайоне Сосновый бор города Улан-Удэ, где произошло нападение на учеников и преподавателя школы №5

Автомобиль Следственного комитете РФ в микрорайоне Сосновый бор города Улан-Удэ, где произошло нападение на учеников и преподавателя школы №5

КРАСНОЯРСК, 22 янв — РИА Новости. Суд продлил на 72 часа срок задержания подростка, подозреваемого в нападении на школу в Улан-Удэ, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Октябрьского районного суда Улан-Удэ Александра Поплавская.

"Суд продлил на 72 часа срок задержания подростка — до вторника, ходатайство поступило в воскресенье. Подросток остается в больнице", — сказала собеседница агентства.

Нападение на учеников седьмого класса школы №5 в микрорайоне Сосновый бор города Улан-Удэ произошло в минувшую пятницу. По данным СК, ученик девятого класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя.

По последним данным, пострадали семь человек, среди них сам нападавший, учитель и ученики. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений по статьям "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних" и "Халатность".