Школа в Улан-Удэ, где произошло нападение, возобновила работу

Нападение на школу в Улан-Удэ (96)

Здание школы №5 в микрорайоне Сосновый бор города Улан-Удэ, где произошло нападение

Здание школы №5 в микрорайоне Сосновый бор города Улан-Удэ, где произошло нападение

УЛАН-УДЭ, 22 янв — РИА Новости. Школа в Улан-Удэ, где на прошлой неделе произошло нападение, в понедельник возобновила работу, передает корреспондент РИА Новости.

В понедельник ещё до 08.00 местного времени двери школы открылись, дети заходят в учебное заведение.

Как рассказал журналистам директор школы Сергей Разуваев, там усилена охрана, учебное заведение начало работать.

"Мы изолировали участок, где находится класс (где произошло нападение), он у нас в конце коридора", — сказал он, добавив, что ремонт там начнётся в понедельник, а продлится около недели.