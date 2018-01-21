В Татарстане столкнулись пять машин, два человека погибли

КАЗАНЬ, 21 янв — РИА Новости. Пять легковых автомобилей столкнулись в Татарстане, при аварии погибли два человека и трое пострадали, сообщило в воскресенье региональное МВД.
По предварительным данным, водитель легкового автомобиля LADA Priora, двигавшийся со стороны Казани, выехал на встречную полосу движения и совершил лобовое столкновение с автомобилями NISSAN QASHQAI и столкновение со встречным автомобилем "ВАЗ-2114", после чего на LADA Priora совершили наезд автомобили Hyundai Solaris и "ВАЗ-2114", которые двигались по встречному направлению.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир LADA Priora от полученных травм скончались на месте.
В настоящее время на месте происшествия работает следственная-оперативная группа. Обстоятельства и причины ДТП выясняются.