В полиции назвали возможную причину лобового столкновения машин под Тулой

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 янв – РИА Новости. Сложные погодные условия после снегопада стали возможной причиной ДТП в Тульской области, при котором пять человек погибли и двое пострадали, сообщил РИА Новости официальный представитель УМВД по региону Андрей Ярцев.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что в трех километрах восточнее населенного пункта Ивановка на автодороге Куркино-Грибоедово в Тульской области столкнулись два легковых автомобиля. Пострадали семь человек, пять из них, в том числе ребенок, погибли.

Ярцев рассказал, что сообщение о ДТП поступило в 18.30 мск.

"По предварительной информации произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей … На данный момент имеются сведения о пяти погибших в данной аварии, также два человека получили ранения, среди них один ребенок. Они доставлены в больницу", — сказал собеседник.

Ярцев пояснил, что в одной из машин ехала семья из Липецкой области. Находившаяся за рулем женщина погибла, а ее муж и дочка 2014 года рождения получили травмы. Что за люди ехали в другой легковушке, еще предстоит выяснить, номера у машины – местные. Представитель УМВД уточнил, что среди погибших нет детей.

"Предположительной причиной аварии послужили сложные погодные условия после прохождения снегопада", — подчеркнул он.

По словам собеседника, дорога, где случилась трагедия, является межпоселковой, ее не успели почистить после сильного снегопада. Машины не сумели разъехаться, уточнил Ярцев.