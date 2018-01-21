Следствие предъявит обвинение мэру Махачкалы в течение десяти суток

МАХАЧКАЛА, 21 янв — РИА Новости. Следственные органы предъявят обвинение мэру Махачкалы Мусе Мусаеву в течение десяти суток, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК по Дагестану Расул Темирбеков.
"Обвинение будет предъявлено в течение десяти суток с момента избрания меры пресечения", — рассказал собеседник агентства.
В свою очередь адвокат Мусаева Сулейман Азуев сообщил РИА Новости, что обвинение пока не было предъявлено. Сам Мусаев свою вину не признает.
Ранее в воскресенье Советский районный суд Махачкалы арестовал мэра города Мусу Мусаева на 10 суток до предъявления обвинения.
Ранее СК РФ объявил, что мэр подозревается в превышении полномочий с ущербом в 80 миллионов рублей. Уголовное дело возбуждено вскоре после прибытия в Дагестан группы из 40 сотрудников Генпрокуратуры и других ведомств для проверки местных властей и исполнения бюджета.
Как сообщали в СК, Мусаев подозревается в совершении преступления по статье "совершение главой органа местного самоуправления действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с причинением тяжких последствий".
Уголовное дело взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин.