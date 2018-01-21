Следствие предъявит обвинение мэру Махачкалы в течение десяти суток

Здание Советского районного суда Махачкалы, где арестован мэр города Муса Мусаев на десять суток, до предъявления обвинения. 21 января 2018

Здание Советского районного суда Махачкалы, где арестован мэр города Муса Мусаев на десять суток, до предъявления обвинения. 21 января 2018

МАХАЧКАЛА, 21 янв — РИА Новости. Следственные органы предъявят обвинение мэру Махачкалы Мусе Мусаеву в течение десяти суток, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК по Дагестану Расул Темирбеков.

"Обвинение будет предъявлено в течение десяти суток с момента избрания меры пресечения", — рассказал собеседник агентства.

В свою очередь адвокат Мусаева Сулейман Азуев сообщил РИА Новости, что обвинение пока не было предъявлено. Сам Мусаев свою вину не признает.

Ранее в воскресенье Советский районный суд Махачкалы арестовал мэра города Мусу Мусаева на 10 суток до предъявления обвинения.

Ранее СК РФ объявил, что мэр подозревается в превышении полномочий с ущербом в 80 миллионов рублей. Уголовное дело возбуждено вскоре после прибытия в Дагестан группы из 40 сотрудников Генпрокуратуры и других ведомств для проверки местных властей и исполнения бюджета.

Как сообщали в СК, Мусаев подозревается в совершении преступления по статье "совершение главой органа местного самоуправления действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с причинением тяжких последствий".

Уголовное дело взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин.