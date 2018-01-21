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Происшествия

"Дым, огонь, кровь": раненная в бурятской школе учительница рассказала о ЧП

Сюжет:
Нападение на школу в Улан-Удэ (92)
14:5121.01.2018
(обновлено: 16:09 21.01.2018)
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© РИА Новости / Андрей ОгородникПерейти в фотобанкНападение на школу в Бурятии. 19 января 2018Нападение на школу в Бурятии. 19 января 2018
© РИА Новости / Андрей Огородник
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УЛАН-УДЭ, 21 янв — РИА Новости. Учительница Ирина Раменская, пострадавшая при нападении на школу в Улан-Удэ, постепенно поправляется и пытается понять причины трагедии. О том, как все это произошло в обычный учебный день, и о том, будет ли она работать в этой школе дальше, педагог рассказала РИА Новости.

Автомобиль реанимации в микрорайоне Сосновый бор города Улан-Удэ, где произошло нападение на учеников и преподавателя школы №5
© РИА Новости / Андрей Огородник
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Нападение на учеников 7-го класса школы № 5 в микрорайоне Сосновый Бор города Улан-Удэ произошло в пятницу. По данным СК, ученик 9-го класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя. По последним данным, пострадали семь человек, среди них сам нападавший, учитель и ученики.

Крови было очень много

Ирина сейчас лежит в общей палате в больнице Улан-Удэ. По словам врачей, ей уже гораздо лучше, да и выглядит она бодрее. Женщине относительно повезло — бутылка с коктейлем Молотова прошла почти по касательной к ее голове, но все же повреждения есть. У учительницы перевязана голова — заживает зашитая рана.

"В целом уже получше стало, но постоянно болит голова. Я эти дни не могу спать, врачи дали успокоительное. <…> Психологически чувствую себя ужасно, когда вспоминаю это: дым, огонь, кровь… Крови было очень много", — рассказывает Раменская.

Ирина работает в этой школе с 1998 года. В пятницу, когда произошло нападение, был обычный урок, говорит она.

Нападение на школу в поселке Сосновый Бор в Улан-Удэ. 19 января 2018
© РИА Новости / Следственное управление Следственного комитета РФ по Республике Бурятия
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"Открылась дверь, меня ударило по голове. Кидали целенаправленно… Мне даже показалось, что голова горит, волосы, только потом поняла, что это много крови потекло", — вспоминает учительница.

После начался пожар, все заволокло дымом, и Раменская начала эвакуировать детей.

"Его (подозреваемого) я сразу узнала. <…> Потом произошло невообразимое — размахивал топором. <…> Я подумала, что надо детей обратно заводить. Это плохо уже помню, только были крики о помощи. Фигуры учителей, которые бежали по коридору, я видела размыто", — рассказывает собеседница.

Поиск причин

Теперь, спустя два дня после нападения, Раменская пытается понять причины произошедшего.

"Если бы он мне пытался мстить за двойку, это бы могло стать одной из причин. Поставила я ему "два", но никакого конфликта из-за этого не было", — отмечает Ирина.

Нападение на школу в поселке Сосновый Бор в Улан-Удэ. 19 января 2018
© РИА Новости / Следственное управление Следственного комитета РФ по Республике Бурятия
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По ее словам, подозреваемого она знает с пятого класса. В этом году учительница снова стала вести уроки у его класса, по русскому языку у мальчика было между тройкой и четверкой.

"Во второй четверти он совсем запустил предмет, и я поставила ему "два". Но вторая четверть — не показатель, она не решающая, и двойку можно исправить. Это не экзамен. Говорю ему: "Теперь ты задумаешься, будешь заниматься". А он ничего на это не ответил, но агрессии после этого случая я от него не видела", — говорит собеседница.

Раменская отмечает, что подросток — "спокойный, никогда в конфликтах замечен не был".

"Но, опять же, если бы он мне хотел отомстить, зачем ему на детей нападать? Он бы кинул бутылку, пожар произошел — все, отомстил учителю, мог бы после этого убежать…" — отмечает Ирина. В ее словах при этом нет злости — только растерянность и непонимание причин ситуации.

На вопрос, будет ли она после выздоровления работать в той же школе, Раменская говорит, что не задумывалась об этом. "Как-то не думала… Но, скорее всего, буду продолжать там работать", — отметила Ирина.

Усиленная охрана

Нападение на школу в Бурятии. 19 января 2018
© РИА Новости / Андрей Огородник
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Врач из Санкт-Петербурга, руководитель отделения нейрохирургии детского возраста СЗФМИЦ имени Алмазова Вильям Хачатрян, который приехал в Бурятию для помощи пострадавшим, рассказал журналистам, что у Раменской на голове рубленая рана.

"Кость не пострадала, рана обработана хорошо, будет аккуратный рубец. Она сейчас в ясном сознании, может, есть некоторая эмоциональная нестабильность", — пояснил Хачатрян.

"Не вижу никакой злости… Я понял, что этот человек в жизни не может кого-то так обидеть, чтобы кто-то хотел такое сделать (напасть. — Прим. ред.)", — добавил врач.

Подозреваемый в нападении сейчас проходит лечение в той же больнице, что и все пострадавшие. Только его охраняют полтора десятка правоохранителей.

Сотрудник больницы рассказал РИА Новости, что, когда подросток не вставал, его охраняли трое. Теперь, когда его состояние стабилизировалось — он встает и ходит, — его охраняют около 15 человек. С пятницы на территорию больницы не пускают посторонние машины.

"И его охраняют, и от него охраняют", — подчеркнул собеседник.

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ЧП в Улан-Удэ: задержание напавшего с топором на школьников и педагога
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