В Пензе около сотни домов остались без отопления из-за аварии на теплосетях

САРАТОВ, 21 янв — РИА Новости. Центральное отопление отключили в воскресенье в 99 домах и 11 социально значимых объектах в Пензе из-за аварии на трубопроводе, сообщила пресс-служба местного филиала ПАО "Т Плюс".

"Теплоэнергетиками выявлен дефект на участках трубопроводов диаметром 300 миллиметров по проспекту Победы… В зону отключения вошли 99 домов в районе улиц 8 марта, Карпинского, Вяземского, Фурманова и проспекта Победы, пять школ, шесть детских садов", — говорится в сообщении.

По данным компании, на месте утечки работают две бригады, укомплектованные пятью единицами спецтехники. "Температура в зданиях и помещениях на данный момент соответствует нормам… Завершение работ планируется в кратчайшие сроки", — отмечается в сообщении.

В областной прокуратуре сообщили, что энергетики планируют завершить работы к 7.00 мск понедельника. "Сроки подачи теплоносителя и соблюдение нормативов предоставления коммунальных услуг находятся на контроле прокуратуры области", — говорится в сообщении.

Температура воздуха в Пензе в настоящее время составляет —5 градусов по Цельсию.