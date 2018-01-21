Мэра Махачкалы заключили под стражу на десять суток

МАХАЧКАЛА, 21 янв — РИА Новости. Советский районный суд Махачкалы арестовал мэра города Мусу Мусаева на десять суток до предъявления обвинения, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Представитель суда Махачкалы сообщил РИА Новости, что если Мусаеву предъявят обвинение, срок заключения увеличится на два месяца.

Уголовное дело против мэра возбудили после прибытия в Дагестан группы из 40 сотрудников Генпрокуратуры и других ведомств для проверки местных властей и исполнения бюджета. В пятницу в его доме прошли обыски. Мэра подозревают в превышении полномочий. Ущерб от его действий для бюджета Дагестана оценили в 80 миллионов рублей.

Следствие установило, что в марте 2016 года Мусаев подписал постановление о предоставлении участка площадью 17,5 тысяч квадратных метров, принадлежавшего республике, в собственность ОАО "АСПК" за 1,1 миллиона рублей. Согласно заключению специалиста, его рыночная стоимость составляет более 81 миллиона рублей.

Уголовное дело взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин.