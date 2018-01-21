В Барнауле в здании конторы купца Морозова конца XIX века вспыхнул пожар

БАРНАУЛ, 21 янв — РИА Новости. Историческое здание горит в центре Барнаула, на ликвидации пожара работают почти 80 спасателей, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

"В 12.50 местного времени (8.50 мск) поступило сообщение о возгорании административного здания в Центральном районе в городе Барнауле. На ликвидации последствий пожара работает оперативная группа из 79 человек, 25 единиц техники", — говорится в сообщении.

Здание является частью комплекса построек купца Андрея Григорьевича Морозова. В начале XX века в этом деревянном доме располагалась Морозовская контора.

До сегодняшнего дня в здании находилось несколько магазинов, в том числе автозапчастей, сантехники, мебели.

По сообщению очевидцев в социальных сетях здание горит открытым огнем, дым от пожара виден практически со всех районов города. Сотрудники полиции перекрыли движение транспорта по улице Ползунова, где горит здание.