В Барнауле в здании конторы купца Морозова конца XIX века вспыхнул пожар

БАРНАУЛ, 21 янв — РИА Новости. Историческое здание горит в центре Барнаула, на ликвидации пожара работают почти 80 спасателей, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Здание является частью комплекса построек купца Андрея Григорьевича Морозова. В начале XX века в этом деревянном доме располагалась Морозовская контора.
До сегодняшнего дня в здании находилось несколько магазинов, в том числе автозапчастей, сантехники, мебели.
По сообщению очевидцев в социальных сетях здание горит открытым огнем, дым от пожара виден практически со всех районов города. Сотрудники полиции перекрыли движение транспорта по улице Ползунова, где горит здание.