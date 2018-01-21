СК возбудил дело после ДТП с четырьмя погибшими в Мурманской области

МУРМАНСК, 21 янв – РИА Новости. Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело по факту ДТП на автодороге между Мурманском и границей с Норвегией, в результате которого погибли четыре человека, в том числе подросток 2001 года рождения, и пострадали семеро, сообщается в релизе регионального СУ СКР.

Вечером в субботу поступило сообщение о том, что на участке автодороги Кола Р-21 (1450 км) произошло ДТП с участием четырех автомобилей. "По предварительным данным, в результате аварии погибло четыре человека, среди которых несовершеннолетний. Пострадали семь человек, несколько находятся в тяжелом состоянии. В данный момент они госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении.

Как добавили в региональной прокуратуре, предварительно установлено, что водитель автомобиля Opel, двигавшийся со стороны Мурманска по неустановленной причине допустил столкновение с автобусом Mercedes Benz, двигавшимся во встречном направлении. После этого автобус вынесло на встречную полосу движения, где он столкнулся с автомобилем Mazda. В результате столкновения Opel отбросило в сторону дороги для встречного движения, где произошло столкновение со вторым автобусом Mercedes Benz, двигавшимся со стороны Печенгского района.

Следственным отделом по Кольскому району СУ СКР по Мурманской области возбуждено уголовное дело по части 5 ст. 264 УК РФ "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Отмечается, что на место происшествия незамедлительно выехали опытные следователи и криминалисты следственного управления. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. "Будут рассмотрены все возможные версии ДТП, по результатам проведенного комплекса следственных действий и экспертиз можно будет сделать выводы о причинах произошедшего", — добавили в ведомстве. Ход расследования контролирует прокуратура региона.