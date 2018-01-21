Работу нефтепровода Куйбышев-Тихорецк восстановили после ЧП

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Нефтепровод Куйбышев-Тихорецк введен в работу после случившегося в четверг выхода нефти и ее возгорания в Саратовской области, сообщил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.

В четверг на магистральном нефтепроводе компании "Транснефть" Куйбышев-Тихорецк около села Красноармейское произошел выход нефти и возгорание. Пожар потушен. По информации Росприроднадзора, площадь розлива нефти составила две тысячи квадратных метров, объем выхода нефти составил около двух тысяч кубических метров. Повреждены 10 жилых домов, два из которых сгорели полностью, пострадавших нет. Прокачка нефти по трубе была приостановлена.

"Ремонтно-восстановительные работы на магистральном нефтепроводе Куйбышев-Тихорецк завершены в 00.30 московского времени 21 января. Нефтепровод выведен в работу на технологический режим 21 января в 01.58 московского времени", — сказал Демин.

Сбор и вывоз замазученного грунта закончены, добавил он.