Работу нефтепровода Куйбышев-Тихорецк восстановили после ЧП

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Нефтепровод Куйбышев-Тихорецк введен в работу после случившегося в четверг выхода нефти и ее возгорания в Саратовской области, сообщил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
"Ремонтно-восстановительные работы на магистральном нефтепроводе Куйбышев-Тихорецк завершены в 00.30 московского времени 21 января. Нефтепровод выведен в работу на технологический режим 21 января в 01.58 московского времени", — сказал Демин.
Сбор и вывоз замазученного грунта закончены, добавил он.