В Кирове завершили обследование дома после падения крана

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 янв — РИА Новости. Специалисты в Кирове завершили обследование дома, на который упал башенный кран, сейчас материалы исследования направлены в московский институт для расшифровки, сообщила администрация города.

Ранее ГУМЧС по региону сообщало, что в 11.12 мск в пятницу поступило сообщение о падении башенного крана на жилой двухэтажный кирпичный дом. В результате происшествия, по предварительным данным, один человек погиб, еще два пострадали. В доме зарегистрирован 41 человек, на момент обрушения крана внутри находились 12 человек, все они были эвакуированы. СУСК по Кировской области возбудило уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ.

"Специалисты МЧС России завершили обследование строительных конструкций здания с помощью комплекса "Стрела-П". Информация направлена во Всероссийский научно-исследовательский институт ГОЧС (Москва) для расшифровки показаний. Окончательное заключение будет дано после 22 января", — говорится в сообщении администрации.

Конструкция упавшего крана была поднята с разрушенной крыши дома сегодня в 13.45 мск. Не демонтированной осталась рельсовая часть башенного крана, она находится в стороне от здания и от проезжей части и не мешает проезду транспорта.

После проведения демонтажа получено разрешение на проведение сварочных работ внутри дома. Рабочие ведут восстановление внутридомовых сетей тепло- и водоснабжения. После окончания сварочных работ будет проведен пробный пуск отопления.