В Анапе произошло землетрясение магнитудой 4,0

СОЧИ, 20 янв — РИА Новости. Жители Анапы почувствовали подземные толчки, жертв и разрушений нет, эвакуация населения не проводилась, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Информация о том, что в Анапе произошло землетрясение, поступила в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Краснодарскому краю в субботу в 19.40.

"Жителями города толчки ощущались. По докладу Единой дежурно-диспетчерской службы Анапы, жертв и разрушений нет. Жалоб от населения не поступало. Объекты жизнеобеспечения и экономики работают в штатном режиме. Эвакуация населения не производилась", — говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что магнитуда землетрясения составила 4,0, данные направлены в Геофизическую службу РАН в Обнинск для обработки.