Во время пожара в жилом доме на северо-востоке Москвы погибли два человека

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Два человека погибли, еще трое пострадали, по предварительным данным, при пожаре в 16-этажном жилом доме на северо-востоке Москвы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"После ликвидации пожара в квартире на втором этаже 16-этажного жилого дома №7 корпус 1 на улице Лосевская обнаружены тела двух погибших и трое пострадавших", — сказал собеседник агентства.

По его словам, общая площадь пожара составила 30 квадратных метров. С верхних этажей здания были спасены 10 человек. Обстоятельства пожара выясняются