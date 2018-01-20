Воронежец въехал в подъезд дома, перепутав педали автомобиля

ВОРОНЕЖ, 20 янв — РИА Новости. Житель Воронежа въехал в подъезд своего дома, перепутав педали на своей машине, бетонный козырек подъезда упал на автомобиль, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД области.

Инцидент произошел в субботу в 07.20 мск у дома 102 по улице Старых Большевиков в Воронеже.

"Мужчина 1988 года рождения спустился прогревать автомобиль Daewoo Nexia. Прогревал автомобиль и, по предварительным данным, перепутал педали, и машина поехала вперед. А так как машина стояла возле подъезда, он сбил стояк козырька подъезда", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, бетонная конструкция рухнула на автомобиль, повредив крышу и капот иномарки, а сам подъезд оказался заблокированным. По словам собеседника агентства, спасатели убрали автомобиль и разобрали завал. Информация о том, что мужчина мог быть пьян, сотрудниками ГИБДД не подтверждается.

По данному факту полиция проведет проверку, уточняется ущерб от происшествия.