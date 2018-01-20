Воронежец въехал в подъезд дома, перепутав педали автомобиля

ВОРОНЕЖ, 20 янв — РИА Новости. Житель Воронежа въехал в подъезд своего дома, перепутав педали на своей машине, бетонный козырек подъезда упал на автомобиль, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД области.
"Мужчина 1988 года рождения спустился прогревать автомобиль Daewoo Nexia. Прогревал автомобиль и, по предварительным данным, перепутал педали, и машина поехала вперед. А так как машина стояла возле подъезда, он сбил стояк козырька подъезда", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, бетонная конструкция рухнула на автомобиль, повредив крышу и капот иномарки, а сам подъезд оказался заблокированным. По словам собеседника агентства, спасатели убрали автомобиль и разобрали завал. Информация о том, что мужчина мог быть пьян, сотрудниками ГИБДД не подтверждается.
По данному факту полиция проведет проверку, уточняется ущерб от происшествия.