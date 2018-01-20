Власти рассказали о состоянии подростка, напавшего на школу в Улан-Удэ

Автомобиль Следственного комитете РФ в микрорайоне Сосновый бор города Улан-Удэ, где произошло нападение на учеников и преподавателя школы №5

Автомобиль Следственного комитете РФ в микрорайоне Сосновый бор города Улан-Удэ, где произошло нападение на учеников и преподавателя школы №5

УЛАН-УДЭ, 20 янв — РИА Новости. Подросток, устроивший резню в школе в Улан-Удэ, прооперирован, его состояние тяжелое, но стабильное, с положительной динамикой, сообщил журналистам в субботу министр здравоохранения республики Дамбинима Самбуев.

"Находится в тяжелом состоянии. Провели операцию, у него положительная динамика. Он в сознании и разговаривает", — сказал министр.

По его словам, подросток пробудет в больнице не менее 10 дней. У учителя и остальных пострадавших, кроме двух тяжело раненных девочек, состояние улучшается.

Самбуев добавил, что одной из девочек потребуется пластическая операция, которую проведут после того, как она выйдет из тяжелого состояния. Операцию проведут за счет бюджетных средств.

Нападение на учеников седьмого класса школы № 5 в микрорайоне Сосновый бор города Улан-Удэ произошло в пятницу. По официальной информации СК России, ученик 9-го класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя. По последним данным, пострадали семь человек, среди них сам нападавший, учитель и ученики. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений по статьям "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних" и "Халатность".