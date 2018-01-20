Одна из пострадавших при нападении на школу в Бурятии находится в коме

УЛАН-УДЭ, 20 янв — РИА Новости. Состояние одной из пострадавших при нападении на школу в Улан-Удэ остается крайне тяжелым, сообщил в субботу министр здравоохранения Бурятия Дамбинима Самбуев.
По последним данным, пострадали семь человек, среди них сам нападавший, учитель и ученики. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений по статьям "покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних" и "халатность".
"Состояние одной девочки крайне тяжелое, она остается в коме, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Ей занимаются специалисты из Санкт-Петербурга, нейрохирурги и нейрореаниматолог", — сказал он журналистам.
По словам министра, также из Петербурга прибыли врачи для оказания помощи девочке, получившей травму руки, ей уже делают операцию.