Одна из пострадавших при нападении на школу в Бурятии находится в коме

Автомобили спецслужб в микрорайоне Сосновый бор города Улан-Удэ, где произошло нападение на учеников и преподавателя школы №5. 19 января 2018

Автомобили спецслужб в микрорайоне Сосновый бор города Улан-Удэ, где произошло нападение на учеников и преподавателя школы №5. 19 января 2018

УЛАН-УДЭ, 20 янв — РИА Новости. Состояние одной из пострадавших при нападении на школу в Улан-Удэ остается крайне тяжелым, сообщил в субботу министр здравоохранения Бурятия Дамбинима Самбуев.

Нападение на учеников седьмого класса школы №5 в микрорайоне "Сосновый бор" города Улан-Удэ произошло в пятницу. По данным СК РФ, ученик 9-го класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя.

По последним данным, пострадали семь человек, среди них сам нападавший, учитель и ученики. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений по статьям "покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних" и "халатность".

"Состояние одной девочки крайне тяжелое, она остается в коме, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Ей занимаются специалисты из Санкт-Петербурга, нейрохирурги и нейрореаниматолог", — сказал он журналистам.

По словам министра, также из Петербурга прибыли врачи для оказания помощи девочке, получившей травму руки, ей уже делают операцию.