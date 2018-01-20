В Петербурге локализовали пожар в здании Военно-морской академии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 янв — РИА Новости. Возгорание в Военно-морском институте в Санкт-Петербурге локализовано, пострадавших нет, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ.

Возгорание произошло в 0.35 мск в одном из помещений отдельно стоящего учебного корпуса на территории Военного-морского института ВУНЦ ВМФ на набережной лейтенанта Шмидта, дом 17. ГУМЧС по Петербургу сообщало, что площадь пожара составила 1000 квадратных метров.

"Пострадавших нет. Эвакуация не проводилась. Силами пожарной команды военного вуза и прибывших на место расчетов МЧС возгорание локализовано", — говорится в сообщении.

Отмечается, что командование учебного заведения совместно с правоохранительными органами выясняют причины произошедшего.

Согласно информации регионального главка МЧС, пожар локализован в 03.05 мск. К тушению привлечены 36 единиц техники и 152 человека личного состава.

ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия" ведет свою историю с учреждения в Москве указом Петра Великого Навигацкой школы в 1701 году и является старейшим военным и светским высшим учебным заведением в России. В 1715 году на основе ее старших классов в Санкт-Петербурге была создана Морская академия, или Академия морской гвардии.