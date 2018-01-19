Разлившуюся под Саратовом нефть перекачивают в соседний нефтепровод

САРАТОВ, 19 янв — РИА Новости. Нефть, разлившуюся после аварии на нефтепроводе Куйбышев-Тихорецк на территории Саратовской области, перекачивают в соседний нефтепровод Самара-Лисичанск, сообщила в пятницу пресс-служба областного главка МЧС.
Пострадали 10 жилых домов, два из которых сгорели полностью, пострадавших нет. Губернатор области Валерий Радаев пообещал материальную компенсацию пострадавшим. Одну семью власти планируют переселить в новую квартиру до 3 февраля. В "Транснефти" предварительной причиной аварии на нефтепроводе назвали дефект сварного шва. Завершить аварийно-восстановительные работы планируется до конца воскресенья.
"Сегодня, 19 января, в течение всего дня в селе Красноармейское Энгельсского района продолжаются работы по ликвидации розлива нефтепродуктов… Производится откачка нефти с грунта в соседний нефтепровод, проводятся ремонтные работы по восстановлению разгерметизированного нефтепровода", — говорится в сообщении.
Ранее в МЧС сообщили, что к утру пятницы в магистральный нефтепровод Самара-Лисичанск было перекачано 150 кубометров нефтепродуктов, при этом загрязненный грунт утилизируется на предприятие "Транснефти" — линейную производственную диспетчерскую службу "Терновка".