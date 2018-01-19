Разлившуюся под Саратовом нефть перекачивают в соседний нефтепровод

САРАТОВ, 19 янв — РИА Новости. Нефть, разлившуюся после аварии на нефтепроводе Куйбышев-Тихорецк на территории Саратовской области, перекачивают в соседний нефтепровод Самара-Лисичанск, сообщила в пятницу пресс-служба областного главка МЧС.

В четверг на магистральном нефтепроводе компании "Транснефть" Куйбышев-Тихорецк около села Красноармейское произошел выход нефти и возгорание. Пожар потушен. По информации Росприроднадзора, площадь розлива нефти составила две тысячи квадратных метров, объем выхода нефти составил около двух тысяч кубических метров.

Пострадали 10 жилых домов, два из которых сгорели полностью, пострадавших нет. Губернатор области Валерий Радаев пообещал материальную компенсацию пострадавшим. Одну семью власти планируют переселить в новую квартиру до 3 февраля. В "Транснефти" предварительной причиной аварии на нефтепроводе назвали дефект сварного шва. Завершить аварийно-восстановительные работы планируется до конца воскресенья.

"Сегодня, 19 января, в течение всего дня в селе Красноармейское Энгельсского района продолжаются работы по ликвидации розлива нефтепродуктов… Производится откачка нефти с грунта в соседний нефтепровод, проводятся ремонтные работы по восстановлению разгерметизированного нефтепровода", — говорится в сообщении.

Ранее в МЧС сообщили, что к утру пятницы в магистральный нефтепровод Самара-Лисичанск было перекачано 150 кубометров нефтепродуктов, при этом загрязненный грунт утилизируется на предприятие "Транснефти" — линейную производственную диспетчерскую службу "Терновка".