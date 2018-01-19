Источник: полиция проверяет инцидент у штаба Собчак в Рязани

ВОРОНЕЖ, 19 янв — РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту инцидента у предвыборного штаба кандидата в президенты РФ Ксении Собчак в Рязани, сообщил в пятницу РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По данным сайта кандидата в президенты, 19 января к штабу Собчак в Рязани подошли около 15 молодых людей и стали демонстрировать плакаты оскорбительного содержания и выкрикивать "матерные лозунги". Сотрудники штаба попытались успокоить собравшихся, но в ответ полетели мусор и яйца. Была вызвана полиция, но к ее приезду хулиганы ушли, утверждают в штабе.

"Проверка проводится. Будет установлено, что это был за факт, что за обстоятельства", — сказал собеседник агентства.

Как сообщил РИА Новости руководитель региональной сети штабов Собчак Тимур Валеев, полицейские "достаточно оперативно приехали, но провокаторы уже ушли к тому времени". "Заявление написано в полицию", — добавил он.

Собчак, которая идет на выборы от партии "Гражданская инициатива", позиционирует себя как кандидата "против всех".