Строительство в Кирове, где упал кран, велось в соответствии с законом

Работы на месте падения крана на жилой дом в Кирове. 19 января 2018

Работы на месте падения крана на жилой дом в Кирове. 19 января 2018

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 янв – РИА Новости. Строительство на объекте в Кирове, где упавший кран повредил жилой дом, велось в соответствии с законодательством, сообщает пресс-центр правительства Кировской области.

По информации ГУМЧС по региону, в 11.12 мск в пятницу поступило сообщение о том, что башенный кран упал на жилой двухэтажный кирпичный дом с деревянной крышей. По предварительным данным, в результате происшествия один человек погиб, еще два пострадали. СУСК по Кировской области после падения крана возбудило уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ.

"По итогам собрания комиссии по чрезвычайным ситуациям в администрации города Кирова отмечается, что строительство на объекте велось в соответствии с действующим законодательством. Кран прошёл экспертизу промышленной безопасности, которая действует до февраля 2019 года. Заказчиком работ выступала компания "Алтай–сервис", исполнителем – подрядная организация СМУ-12", — говорится в сообщении.

Губернатор Кировской области Игорь Васильев, которого цитирует пресс-центр, сказал, что "сейчас первостепенные задачи — разместить всех жильцов дома с учётом температурного режима и выяснить причины произошедшего, чем займётся Гостехнадзор".

"Также дано поручение проверить все строительные площадки города на предмет исправного функционирования строительной техники", — заявил Васильев.

Он отметил, что региональное правительство работает в тесном контакте с администрацией Кирова и готово оказать любую необходимую помощь.