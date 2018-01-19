Двух дельцов осудили в Екатеринбурге за попытку незаконно продать изумруд

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В Екатеринбурге двое дельцов за попытку продать изумруд стоимостью 3 миллиона рублей приговорены к срокам от 2 до 2,5 лет заключения, сообщила журналистам в пятницу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По закону, в России продавать и покупать такие ценные минералы можно только по специальной лицензии.

Как выяснило следствие, один из дельцов купил природный кристалл у "третьих лиц" (кого именно, не уточняется), а второй выступил посредником при будущей продаже. В итоге, обоих задержали в одном из кафе Екатеринбурга при попытке продать минерал.

Согласно исследованию, изъятый драгоценный камень, кристалл берилла, является природным изумрудом. Его расчетная стоимость — почти 3 миллиона рублей. За сколько пытались продать изумруд осужденные, не уточняется.

"Сегодня приговором суда Кировского района Екатеринбурга обвиняемым назначено наказание в виде 2,5 и 2 лет лишения свободы, соответственно, в колонии общего режима", — заключила Волк.