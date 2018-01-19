В Петербурге опора контактной сети упала на парапет моста

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв — РИА Новости. При падении опоры контактной сети в ходе разводки Тучкова моста в Санкт-Петербурге в ночь на пятницу были повреждены гранитное ограждение и парапет моста, где в ближайшее время будет восстановлено движение трамваев и троллейбусов, сообщает в пятницу городской комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

"В ночь с 18 на 19 января при разводке Тучкова моста произошло падение опоры контактной сети в результате надлома опоры с низовой стороны моста по сварному шву, объединяющему закладную часть и саму опору. При падении был поврежден парапет и гранитное ограждение… Предположительно, падение связано с некачественным металлом", — говорится в сообщении.

Упавшая опора была убрана, а контактная сеть со стороны Васильевского острова — демонтирована, что позволило полностью восстановить автомобильное движение по Тучкову мосту. "Движение трамваев и троллейбусов будет восстановлено в кратчайшие сроки после выяснения причин падения опоры и восстановления контактной сети", — информирует КРТИ.

Согласно сообщению городского комитета по транспорту, на период приостановки движения троллейбусов и трамваев по Тучкову мосту усилено движение автобусов по соответствующим маршрутам.