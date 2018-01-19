РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

"Было сообщение с предупреждением": школьники рассказали о резне в Бурятии

15:3519.01.2018
(обновлено: 16:34 19.01.2018)
0656219
© РИА Новости / Андрей ОгородникПерейти в фотобанкНападение на школу в Бурятии. 19 января 2018Нападение на школу в Бурятии. 19 января 2018
© РИА Новости / Андрей Огородник
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости, Андрей Григорьев. Крики детей, горящий кабинет и школьник, размахивающий топором налево и направо, — сегодня урок русского языка и литературы в бурятской школе № 5 превратился для семиклассников в кошмар. По словам очевидцев, один из учеников ворвался в кабинет, бросил бутылку с воспламеняющейся жидкостью и попытался зарубить учительницу и детей.

Сотрудник правоохранительных органов в микрорайоне Сосновый бор города Улан-Удэ, где произошло нападение на учеников и преподавателя школы №5. 19 января 2018
© РИА Новости / Андрей Огородник
Перейти в фотобанк
Глава Бурятии приехал в больницу к пострадавшим при резне в школе
По последним данным, серьезно пострадали семь человек, некоторые находятся в тяжелом состоянии. Между тем школьники рассказали, что одну из девочек предупреждали о готовящейся резне. О том, что им пришлось пережить, — в материале РИА Новости.

Черная пятница

Сегодня около десяти часов утра в бурятской школе № 5 сработала пожарная сигнализация. "Сначала мы подумали, что это учебная тревога, но потом услышали крики, — рассказала РИА Новости ученица школы Елизавета. — Весь коридор был в дыму. Я увидела лежащую возле столовой девочку. На щеке у нее была огромная рана".

© РИА Новости / Андрей ОгородникПерейти в фотобанк Нападение на школу в Бурятии. 19 января 2018
© РИА Новости / Андрей Огородник
Перейти в фотобанк
Нападение на школу в Бурятии. 19 января 2018

Инцидент произошел во время урока русского языка и литературы в седьмом классе. "Моя подруга была как раз в этом кабинете. По ее словам, дело было так: в класс ворвался парень и кинул бутылку с зажигательной смесью, загорелись шторы, — продолжает девочка-подросток. — В руках у него был топор. Сначала он ударил учительницу, а потом стал рубить семиклассников. Дети пытались выбежать из кабинета, но их валили на пол и били по голове. Сестре моей знакомой отрубили полпальца, а возле столовой я видела мальчика с глубокой раной под лопаткой".

ЧП в Улан-Удэ: задержание напавшего с топором на школьников и педагога
© Ruptly
ЧП в Улан-Удэ: задержание напавшего с топором на школьников и педагога
После того как все ученики покинули школу, по свидетельству очевидцев, нападавший выпрыгнул из окна третьего этажа и пытался покончить с собой, однако ему помешали приехавшие на сигнал тревоги военные. Как рассказали РИА Новости школьники, это был девятиклассник Андрей (имя изменено. — Прим. ред.). Ребята отметили, что видели, как парню помогал еще один человек. Однако эту версию опровергли и Следственный комитет, и Министерство образования Республики Бурятия. По их данным, школьник действовал один.

"На неделе в школе поговаривали о том, что в эту пятницу на занятия лучше не приходить, что там будет "мясо", — вспоминает восьмиклассник Роман. — Видимо, нападавший предупредил об этом какую-то ученицу, возможно, свою подругу".

© Кадр из видео СК РФ по Республике БурятияНападение на школу в Бурятии. 19 января 2018
© Кадр из видео СК РФ по Республике Бурятия
Нападение на школу в Бурятии. 19 января 2018

Эту информацию РИА Новости подтвердила и ученица Елизавета. "Действительно, одной из девочек говорили, что сегодня не стоит приходить на уроки, — сказала школьница. — Говорят, что это нападение он давно планировал".

Одноклассники и знакомые Андрея характеризуют его вполне положительно. Они отмечают, что у парня случались иногда проблемы с учебой, однако агрессии и неадекватного поведения ранее за ним не замечали. Кстати, по одной из версий, школьник напал на учителя, чтобы отомстить ему за полученную в первом полугодии двойку.

© РИА Новости / Андрей ОгородникПерейти в фотобанкСотрудник правоохранительных органов в микрорайоне Сосновый Бор города Улан-Удэ, где произошло нападение на учеников и преподавателя школы № 5. 19 января 2018
© РИА Новости / Андрей Огородник
Перейти в фотобанк
Сотрудник правоохранительных органов в микрорайоне Сосновый Бор города Улан-Удэ, где произошло нападение на учеников и преподавателя школы № 5. 19 января 2018

Бабушка-охранник

Сейчас в ситуации разбираются следователи. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних". "В настоящее время подозреваемый подросток задержан, на месте происшествия проводятся необходимые следственные действия, направленные на обнаружение и изъятие следов преступления и сбор доказательств, — сообщили в СУ СКР по Республике Бурятия. — В рамках расследования уголовного дела также будет дана правовая оценка действиям или бездействию работников учебного заведения, обязанных обеспечивать безопасность в школе".

Нападение на школу в Бурятии. 19 января 2018
© РИА Новости / Андрей Огородник
Перейти в фотобанк
Школа в Бурятии, где произошло ЧП, не охранялась ЧОП, заявила омбудсмен
Расследованием дела займутся специалисты из Главного следственного управления СКР. К месту ЧП уже выехали наиболее опытные сотрудники ведомства. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье "Халатность". Следователям предстоит выяснить основные мотивы нападавшего, а также дать правовую оценку обеспечению охраны учебного заведения.

Как рассказали РИА Новости сами ученики, с охраной в школе уже давно были определенные проблемы. "На вахте сидит только одна пенсионерка, а чтобы попасть в здание, достаточно просто расписаться при входе и все", — говорит ученик Виталий. Примечательно, что школа находится на территории военного городка, въезд туда — только по пропускам.

© РИА Новости / Андрей ОгородникПерейти в фотобанкАвтомобили спецслужб в микрорайоне Сосновый Бор города Улан-Удэ, где произошло нападение на учеников и преподавателя школы № 5. 19 января 2018
© РИА Новости / Андрей Огородник
Перейти в фотобанк
Автомобили спецслужб в микрорайоне Сосновый Бор города Улан-Удэ, где произошло нападение на учеников и преподавателя школы № 5. 19 января 2018

Напомним, что это уже второе ЧП за неделю. В понедельник два подростка устроили резню в пермской школе. Пострадали более десяти четвероклассников и учительница. В настоящее время оба нападавших задержаны.

Автомобиль следственного комитета у школы № 127 в Перми. 15 января 2018
© РИА Новости / Игорь Катаев
Перейти в фотобанк
Пермский кошмар: как два подростка устроили поножовщину в школе
"Правоохранительные органы устанавливают возможную взаимосвязь нападения на учеников и учителя в школе в Улан-Уде с недавним похожим случаем в Перми", — сообщил журналистам полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Однако, судя по словам знакомых девятиклассника, подозреваемого в нападении на учеников в Бурятии, он, в отличие от пермских подростков, не увлекался темой "Колумбайна" и в соответствующих группах в соцсетях не состоял.

Комментировать
Происшествия
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена