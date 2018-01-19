"Было сообщение с предупреждением": школьники рассказали о резне в Бурятии

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости, Андрей Григорьев. Крики детей, горящий кабинет и школьник, размахивающий топором налево и направо, — сегодня урок русского языка и литературы в бурятской школе № 5 превратился для семиклассников в кошмар. По словам очевидцев, один из учеников ворвался в кабинет, бросил бутылку с воспламеняющейся жидкостью и попытался зарубить учительницу и детей.

Черная пятница

По последним данным, серьезно пострадали семь человек, некоторые находятся в тяжелом состоянии. Между тем школьники рассказали, что одну из девочек предупреждали о готовящейся резне. О том, что им пришлось пережить, — в материале РИА Новости.

Сегодня около десяти часов утра в бурятской школе № 5 сработала пожарная сигнализация. "Сначала мы подумали, что это учебная тревога, но потом услышали крики, — рассказала РИА Новости ученица школы Елизавета. — Весь коридор был в дыму. Я увидела лежащую возле столовой девочку. На щеке у нее была огромная рана".

Инцидент произошел во время урока русского языка и литературы в седьмом классе. "Моя подруга была как раз в этом кабинете. По ее словам, дело было так: в класс ворвался парень и кинул бутылку с зажигательной смесью, загорелись шторы, — продолжает девочка-подросток. — В руках у него был топор. Сначала он ударил учительницу, а потом стал рубить семиклассников. Дети пытались выбежать из кабинета, но их валили на пол и били по голове. Сестре моей знакомой отрубили полпальца, а возле столовой я видела мальчика с глубокой раной под лопаткой".

После того как все ученики покинули школу, по свидетельству очевидцев, нападавший выпрыгнул из окна третьего этажа и пытался покончить с собой, однако ему помешали приехавшие на сигнал тревоги военные. Как рассказали РИА Новости школьники, это был девятиклассник Андрей (имя изменено. — Прим. ред.). Ребята отметили, что видели, как парню помогал еще один человек. Однако эту версию опровергли и Следственный комитет, и Министерство образования Республики Бурятия. По их данным, школьник действовал один.

"На неделе в школе поговаривали о том, что в эту пятницу на занятия лучше не приходить, что там будет "мясо", — вспоминает восьмиклассник Роман. — Видимо, нападавший предупредил об этом какую-то ученицу, возможно, свою подругу".

Эту информацию РИА Новости подтвердила и ученица Елизавета. "Действительно, одной из девочек говорили, что сегодня не стоит приходить на уроки, — сказала школьница. — Говорят, что это нападение он давно планировал".

Одноклассники и знакомые Андрея характеризуют его вполне положительно. Они отмечают, что у парня случались иногда проблемы с учебой, однако агрессии и неадекватного поведения ранее за ним не замечали. Кстати, по одной из версий, школьник напал на учителя, чтобы отомстить ему за полученную в первом полугодии двойку.

Бабушка-охранник

Сейчас в ситуации разбираются следователи. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних". "В настоящее время подозреваемый подросток задержан, на месте происшествия проводятся необходимые следственные действия, направленные на обнаружение и изъятие следов преступления и сбор доказательств, — сообщили в СУ СКР по Республике Бурятия. — В рамках расследования уголовного дела также будет дана правовая оценка действиям или бездействию работников учебного заведения, обязанных обеспечивать безопасность в школе".

Расследованием дела займутся специалисты из Главного следственного управления СКР. К месту ЧП уже выехали наиболее опытные сотрудники ведомства. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье "Халатность". Следователям предстоит выяснить основные мотивы нападавшего, а также дать правовую оценку обеспечению охраны учебного заведения.

Как рассказали РИА Новости сами ученики, с охраной в школе уже давно были определенные проблемы. "На вахте сидит только одна пенсионерка, а чтобы попасть в здание, достаточно просто расписаться при входе и все", — говорит ученик Виталий. Примечательно, что школа находится на территории военного городка, въезд туда — только по пропускам.

Напомним, что это уже второе ЧП за неделю. В понедельник два подростка устроили резню в пермской школе. Пострадали более десяти четвероклассников и учительница. В настоящее время оба нападавших задержаны.

"Правоохранительные органы устанавливают возможную взаимосвязь нападения на учеников и учителя в школе в Улан-Уде с недавним похожим случаем в Перми", — сообщил журналистам полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Однако, судя по словам знакомых девятиклассника, подозреваемого в нападении на учеников в Бурятии, он, в отличие от пермских подростков, не увлекался темой "Колумбайна" и в соответствующих группах в соцсетях не состоял.