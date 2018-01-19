В Ярославле сожителя активистки "Сдай педофила" подозревают в педофилии

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 янв – РИА Новости. Сотрудники Следственного управления СК РФ по Ярославской области задержали местного жителя по подозрению в том, что он вступил в интимную переписку с малолетней девочкой и принудил ее к действиям сексуального характера; всероссийское добровольческое движение "Сдай педофила" сообщило, что задержанный – сожитель одной из их активисток.

Согласно сообщению регионального СУ СК РФ, следователи возбудили уголовное дело в отношении ранее не судимого мужчины 1987 года рождения. Он подозревается в совершении преступления по части 2 статьи 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера).

"По данным следствия, в период с 2016 года по ноябрь 2017 года злоумышленник, находясь в городе Ярославле, посредством сети интернет общался с девочкой 2003 года рождения. Впоследствии, шантажируя ее обнародованием переписки, мужчина совершил в отношении потерпевшей действия сексуального характера в квартире и в подъезде дома по месту жительства", — говорится в сообщении.

С заявлением о преступлении обратились родители девочки. Мужчина задержан. "В ходе допроса он полностью признал свою вину", — уточняет следствие.

Куратор всероссийского добровольческого движения "Сдай педофила", которое является проектом некоммерческого партнерства "Мониторинговый центр по выявлению опасного и запрещенного законодательством контента", Анна Левченко на официальной странице движения во Вконтакте заявила, что речь идет о сожителе одной из их активисток.

По словам Левченко, она очень сочувствует девушке, но не ее бойфренду. "Этот эпизод лишь подтверждает правило. Вероника пять лет состоит в нашем движении "Сдай педофила", но даже ее знаний не хватило, чтобы идентифицировать то, что происходит в её семье. На лбу у них не написано. Всё это очень страшно", — написала Левченко.