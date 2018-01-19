Жильцов дома в Кирове, на который упал кран, разместят в маневренном фонде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 янв – РИА Новости. Жильцов дома в Кирове, на который в пятницу рухнул башенный кран, разместят в маневренном фонде, сообщает пресс-служба городской администрации.

По информации ГУМЧС по региону, в 11.12 мск в пятницу поступило сообщение о том, что башенный кран упал на жилой двухэтажный кирпичный дом с деревянной крышей. По информации областной прокуратуры, в результате происшествия, по предварительным данным, один человек погиб, еще один получил травмы.

"На место происшествия оперативно выехал глава администрации города Кирова Илья Шульгин. Он сообщил: все жильцы данного дома сегодня же будут размещены в маневренном фонде. В настоящее время определяются конкретные адреса размещения", — говорится в сообщении.

По информации горадминистрации, в доме был зарегистрирован 41 человек, на момент обрушения крана внутри находилось 15 человек, все они были эвакуированы.

"Один из жильцов дома получил травмы, его доставили в больницу. Машинист башенного крана погиб. Причины происшествия выясняются", — уточняет пресс-служба.

По данным ГУМЧС по региону, для ликвидации последствий происшествия привлечено 25 человек, 14 единиц техники. В доме отключено электроснабжение и газ. Идёт разборка завалов.